Госбюро расследований Украины заявило об обыске у врио главы Херсонской области Сальдо

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что в доме у врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо прошли обыски. Об этом ведомство оповестило в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Известно, что в доме Сальдо были найдены книги по российской истории, личные заметки, в которых затрагивались особенности законодательства РФ и различные служебные документы.

В октябре Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой обвинений в коллаборационизме и организации мероприятий в поддержку России.

По данным СБУ, Сальдо и Губарева обвиняются в «коллаборационистской деятельности», организации и проведении мероприятий политического характера, а также осуществлении информационной деятельности, нацеленных на поддержку России.