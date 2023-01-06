Shot: в цирке Кисловодска тигрицы устроили драку во время представления

Во время представления Ярослава Запашного в цирке Кисловодска тигрицы устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению специалистов, у девятилетней белой тигрицы Джины раньше времени мог проснуться режим охоты из-за аномально теплой погоды на юге России.

«Она напала на старшую и более опытную самку Эру, и та нанесла ей очень серьезные раны», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В настоящее время за жизнь Джины борются ветеринары.

Уточняется, что Ярослав Запашный является представителем знаменитой семьи дрессировщиков и двоюродным племянником братьев Эдгарда и Аскольда Запашных.

Накануне в сочинском цирке лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления. На помощь дрессировщику подоспела его жена и коллега Ольга Борисова.

Во время представления двое львов начали драться, а третий напал на дрессировщика. Животных удалось загнать в клетки с помощью водометов и шумовых гранат.