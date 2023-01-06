Врач перечислил самые распространенные травмы в новогодние праздники

Спортивный врач, травматолог Артем Катулин рассказал RT о том, какие самые распространенные травмы люди получают в новогодние праздники.

Он отметил, что чаще всего фиксируются черепно-мозговые травмы, а также диагностируются переломы в области лучезапястных суставов нижних и верхних конечностей.

Кроме того, по словам Катулина, часто пациенты обращаются с вывихами плечевого сустава.

Он добавил, что зачастую люди в новогодние праздники получают травмы в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что согласно статистике, Новый год — время отравлений едой и алкоголем, часто виной этому становится неправильное хранение продуктов и напитков.

Косметолог Светлана Финогенова сообщила, что уменьшить отеки после бурных праздников поможет лимфодренажный массаж.