Суд рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело против рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом) 11 января. Об этом сообщает сайт суда.

Иск в суд подала прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В качестве привлекаемого лица указан Мирон Янович Федоров.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга выявила в песне «Ойда» исполнителя призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.

До этого альбом Oxxxymiron попал в топ популярнейших релизов по версии Genius. Страницы с текстами песен Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) посмотрели 3 млн раз.

Первое место занял альбом Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers с 15 млн просмотров.