Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело против рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом) 11 января. Об этом сообщает сайт суда.

Иск в суд подала прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В качестве привлекаемого лица указан Мирон Янович Федоров.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга выявила в песне «Ойда» исполнителя призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.

До этого альбом Oxxxymiron попал в топ популярнейших релизов по версии Genius. Страницы с текстами песен Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) посмотрели 3 млн раз.

Первое место занял альбом Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers с 15 млн просмотров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть