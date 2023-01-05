В Минкульте Украины заявили, что здания Киево-Печерской лавры перешли от УПЦ государству

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в своем Telegram-канале, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры переданы от Украинской православной церкви (УПЦ) в государственную собственность.

При этом комиссия по приему-передаче объектов проходила без представителей со стороны канонической церкви. Однако, как отметил Ткаченко, это не считается препятствием для передачи зданий.

Комиссия приступила к работе 2 января, в ее обязанности входила инвентаризация имущества и опись икон и иконостасов.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что власти Украины начали изымать храмы Киево-Печерской лавры у канонической Украинской Православной церкви.

По его словам, подобного не происходило со времен «безбожной советской власти». Он отметил, что на Украине сейчас царит такая атмосфера, что с трудом верится в возможность восстановления прав законным путем.