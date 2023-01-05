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Россиянин погиб в Узбекистане из-за схода лавины

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Кадр из видео/Приисковый. Ивановские озёра/VK

Россиянин погиб на горнолыжном курорте Чимган под Ташкентом из-за схода лавины, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в Telegram.

По информации ведомства, 4 января в 13:20 61-летний россиянин, вопреки предупреждениям, вышел на лыжах на склоны Чимган Бостонлыкского района. В результате схода лавины он погиб, оказавшись под грудами снега.

На место прибыли спасатели Чимкентского отряда специализированного многопрофильного управления ФВБ Бостанлыкского района. Они нашли тело погибшего в тот же день.

Горный курорт Чимган расположен примерно в 80 км от Ташкента. С декабря по март там длится горнолыжный сезон.

Днем ранее стало известно, что в Кемеровской области под лавину попал 10-летний ребенок. Его придавила снежная масса, когда он поднимался по склону. По данным ТАСС, мальчик катался на тюбинге, когда на него сошла лавина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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