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Гладков заявил о продлении «желтого» уровня террористической угрозы в Белгородской области

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Владимир Корнев/РИА «Новости»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продлении действия «желтого» уровня террористической угрозы в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что режим действует в регионе до 20 января.

Повышенный уровень террористической угрозы был введен в регионе в апреле. В соответствии с этим Гладков попросил жителей не скапливаться в общественных местах и обращать внимание на незнакомых людей и машины на прилегающих к жилым домам территориях. До этого «желтый» уровень длился до 5 января.

Ранее Гладков сообщал о работе систем ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Telegram-канал Baza писал, что на несколько улиц в разных районах города упали обломки ракет. В результате обстрела один человек погиб, еще восемь пострадали. Повреждения получили жилые дома, автомобили и корпус птицефабрики в селе Ясные зори. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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