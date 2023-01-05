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Дрессировщик Макаренко назвал «рабочей» ситуацию с нападением льва на цирковой арене в Сочи

Дрессировщик Алексей Макаренко заявил, что чувствует себя хорошо после нападения льва во время выступления в сочинском цирке. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал инцидент обычным для своей работы.

«Чувствую себя хорошо. Вчера, после инцидента, было еще два спектакля. Этот лев участвует. Вполне рабочая ситуация. У львов-самцов обычный загул», — сообщил Макаренко.

Он также объяснил, что после нападения бросил в льва тумбой в рамках самозащиты и животное не пострадало.

«Тумба весит менее 3 килограмм. Что это для 200-килограммового льва? На тот момент руки у меня и у жены были пустые, а голыми руками идти на 200 килограммов мышц, когтей и зубов — это идиотизм», — заключил дрессировщик.

Нападение на Алексея Макаренко произошло 4 января в ходе выступления в Сочи. Один из львов, с которым выступал мужчина, набросился на него и повалил на пол.

Супруга Алексея Макаренко, дрессировщица Ольга Борисова смогла вовремя прогнать хищника, после чего сотрудники цирка применили шумовые гранаты. У дрессировщика остались глубокие порезы, фото которых он опубликовал в своем Telegram-канале.

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