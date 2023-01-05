В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного совета РСФСР, сообщает «Чечня сегодня».

Церемония прощания состоялась в поселке Калинина в Грозном. Политика похоронят в его родовом селе Толстой-юрт.

Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет. По словам его родных, он умер у себя на даче в Подмосковье. Его тело доставили на родину вечером 4 января.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году он окончил МГУ, а в 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным Хасбулатова и назвал его кончину невосполнимой утратой чеченского народа.

4 октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета России, расстрелянного по приказу президента Бориса Ельцина из танков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».