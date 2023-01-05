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Эксперт сообщил о появлении в РФ нового знака на светофоре

Юрист Редин: в России появится новый сигнал светофора в виде пешехода с белой стрелкой

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Юрист Егор Редин сообщил, что в марте в России появится новый сигнал светофора, передает агентство «Прайм».

По его словам, новый знак будет изображать силуэт пешехода со стрелкой белого цвета и указывать на наличие пешеходного перехода, где можно перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как рассказал Редин, этот сигнал в качестве эксперимента уже был установлен в ряде регионов и доказал свою эффективность в снижении аварийности. Юрист отметил, что новый знак не вводит новые правила, а дополнительно информирует пешехода.

Эксперт также предупредил о разделении сигналов светофоров для велосипедистов и пешеходов: сигнал в виде велосипедиста распространяется на людей, передвигающихся и на велосипедах, и на мопедах, но не на пешеходов. Людям, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ), следует руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода при движении по тротуару или знака велосипеда — при движении по велосипедной дорожке.

Ранее юрист Сергей Савельев напомнил, что с 1 марта начнут действовать новые ПДД с правилами для электросамокатов.

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