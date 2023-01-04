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В РПЦ постригли первую монахиню из Африки

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Телеграм-канал «Митрополит Леонид»

Первый монашеский постриг в патриаршем экзархате Русской православной церкви в Африке приняла дочь кенийского священника Тита Кипнджена — Абигейл Джепчирчир. Об этом сообщил патриарший экзарх Африки РПЦ митрополит Клинский Леонид (Горбачев) в своем Telegram-канале.

Священнослужитель отметил, что это история, «которая пишется сегодня и сейчас».

По словам митрополита, девушка приняла монашеский постриг с именем Матрона в честь святой блаженной Матроны Московской.

Кроме того, в послушницы была принята Гертруда Пенде из Нигерии (послушник — человек, готовящийся принять монашество — прим.).

Ранее митрополит Леонид сообщал, что в Уганде, в ее столице Кампала будет построен Духовно-административный центр Русской православной церкви. Он будет сооружен прямо напротив дворца президента Йовери Мусевени. Священнослужитель уточнил, что РПЦ намерена возводить в Африке храмы «прежде всего там, где их нет».

В начале 2022 года сообщалось, что африканские священники совершили первую литургию в Кении после того, как перешли в образованный Патриарший экзархат Русской православной церкви.

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