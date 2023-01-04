В МЧС сообщили, что в Алтайском крае перекрыли три дороги регионального значения

В Алтайском крае были перекрыты три трассы регионального значения на протяженности свыше 300 км для всего транспорта из-за непогоды. Одной из них является дорога к границе с Казахстаном, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Как говорится в сообщении, по данным Алтайавтодора, ограничение вводится для всего вида транспорта на следующих трассах регионального значения: К-03 (от города Змеиногорска до города Рубцовска, протяженность 71 км), К-09 (от населенного пункта Поспелиха до границы с Казахстаном, протяженность 169 км); К-2 (от населенного пункта Староалейское до населенного пункта Веселоярск, протяженность 68 км).

Отмечается, что ограничения введены для уменьшения риска ДТП и обеспечения работы дорожной техники.

В данном регионе с 3 по 7 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов, метели, ветра и гололедицы.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -34°С. По его словам, в период с 6 по 10 января в ЦФО ожидаются морозы от -26°С до -34°С.