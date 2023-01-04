На бегущей строке польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»

На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», сообщает Gazeta Polska.

Ведущая новостного эфира рассказывала о боевых действиях на Украине, в том числе о том, что Россия готовит специальные штурмовые группы и недавно мобилизованных солдат.

Эти слова сопровождался красной бегущей полосой со словами «Героическая оборона России».

Ранее американский телеканал CNN в прямом эфире 25 января обозначил украинский город Харьков как российский в сюжете о военных учениях России.

Сюжет повествовал о ситуации вокруг Украины. За ним шло интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как пишет издание, на протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия».

При этом канал уверял, что якобы именно там проходят российские военные учения.

В Киеве, в свою очередь, заявляют, что исключают возможность российского вторжения в ближайшее время.