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Знакомый Папы Бенедикта XVI Севастьянов рассказал о вере понтифика в пророчество о России

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Reuters

Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил в фатимские пророчества Божией матери, в которых говорилось, что Россия должна быть великой державой и вернуть западные страны к христианским ценностям. Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, знакомый с понтификом.

Севастьянов рассказал, что познакомился с Бенедиктом XVI во время своей учебы в Риме, когда тот был кардиналом. Их последняя встреча состоялась в 2018 году в монастыре в Ватикане и продлилась около часа.

«Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристанство», — рассказал Севастьянов.

По его словам, понтифик также заявил, что российское правительство «сделало за 30 лет огромную эволюцию в сторону христианства от безбожия, нельзя требовать всего, и что новое поколение политиков исполнит это пророчество».

Ранее газета The Sunday Times писала, что жители Великобритании начали массово скупать книги с предсказаниями Нострадамуса на фоне найденного в ней пророчества о смерти королевы Елизаветы II.

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