Названа причина задержания Фридмана в Лондоне

Причиной задержания российского бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник.
«Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций», — сказал собеседник агентства, добавив, что бизнесмена отпустили под залог.
Ранее издание Independent сообщило, что национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании задержало российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег.
Позже российское посольство в Лондоне направило ноту британским властям в связи с задержанием россиянина.
Источник ТАСС раскрыл, что задержанным оказался основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман.
В пресс-службе Альфа-банка заявили, что Фридман не имеет отношения к истории с задержанием в Лондоне и находится у себя дома.