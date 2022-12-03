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Названа причина задержания Фридмана в Лондоне

ТАСС: Фридмана задержали в Лондоне по подозрению в нарушении персональных санкций

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Причиной задержания российского бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник.

«Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций», — сказал собеседник агентства, добавив, что бизнесмена отпустили под залог.

Ранее издание Independent сообщило, что национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании задержало российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

Позже российское посольство в Лондоне направило ноту британским властям в связи с задержанием россиянина.

Источник ТАСС раскрыл, что задержанным оказался основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман.

В пресс-службе Альфа-банка заявили, что Фридман не имеет отношения к истории с задержанием в Лондоне и находится у себя дома.

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