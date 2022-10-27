Пьяная жительница Ульяновской области до смерти избила подругу в лесу

В Ульяновской области 34-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая 2022 года в лесополосе на территории парка «Винновская роща». Обвиняемая поссорилась со своей подругой и стала избивать ее руками, ногами и деревянной палкой. Всего женщина нанесла потерпевшей более 50 ударов, отчего последняя скончалась на месте происшествия.

«Суд согласился с позицией заместителя прокурора области и приговорил Сайджафари к 9 годам колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под Саратовом четверо мужчин избили знакомого битой и утопили в канале.