Двое бывших заместителей главы Сочи приговорены за взятки на 15 лет колонии

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы приговорил к 15 годам колонии двух бывших заместителей главы Сочи за взятки на сумму 120 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом вынесен обвинительный приговор в отношении Анатолия Рыкова и Сергея Юрина, они признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), им назначено наказание в виде 15 лет колонии каждому», — сказали в суде.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив Репина под стражу на срок до 17 декабря.

Кроме того, под стражу заключены и гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и адвокат Дмитрий Григорьев, которому вменяется посредничество во взяточничестве.

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