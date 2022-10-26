«Норникель»: сотрудники шахты в Норильске эвакуированы из-за возгорания подстанции

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Denis Sinyakov/Reuters

Сотрудники шахты в Норильске эвакуированы из-за возгорания подстанции, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Норникель».

«На месте работают горноспасатели. По данным компании, на выполнении производственной программы инцидент не отразится», — заявили в компании.

Шахта «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» добывает ангидрит, используемый для приготовления закладочного материала подземных выработок.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории шахты «Луганская» в Луганской народной республике (ЛНР).

На территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный горело здание. Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Причина пожара на текущий момент неизвестна. Добыча угля в шахте в настоящее время не ведется.

Весной 2021 года в шахте в Белгородской области загорелся проходческий комбайн. В момент ЧП в шахте находились 277 человек, все они подняты на поверхность. Пострадавших нет.

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