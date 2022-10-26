В Ростовской области нашли изрезанное тело 12-летней девочки

СК: в Ростовской области по факту убийства 12-летней девочки возбуждено уголовное дело

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В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 25 октября 2022 года на территории хутора Тереховский Усть-Донецкого района. Там было найдено тело ребенка с множественными колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Ранее сообщалось, что в Омской области 38-летний житель деревни Кольцово признан виновным в убийстве 4-летней дочери своей сожительницы. Ночью ребенок включил телевизор и стал смотреть мультфильмы. Шум разозлил пьяного россиянина, и он избил и задушил девочку. Мать ребенка рассказала о случившемся своей родственнице, которая вызвала «скорую». К приезду медиков девочка была мертва.

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