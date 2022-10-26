Портал «Рамблер» запустил собственное новостное приложение

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Портал Рамблер, входящий в Rambler&Co, представил свой новостной сервис, реализованный в виде мобильного приложения. Новинка объединила новостной агрегатор, собирающий информацию с привязкой к геолокации, и персонализированную информационную ленту, сюжеты в которую подбираются алгоритмами на основе личных предпочтений пользователей.

Агрегатор предлагает новости из более 700 официально зарегистрированных в РФ федеральных, региональных и тематических СМИ. Среди них — материалы собственной редакции портала «Рамблер» и ресурсов медиахолдинга «Rambler&Co»: «Ленты.ру», «Газеты.Ru», «Чемпионата», «Секрета фирмы» и других.

Рекомендованные новости можно настроить вручную на основе своих интересов.

Информационная лента состоит из двух частей — сначала предлагаются ключевые новости на разную тематику, позволяющие быть в курсе событий, далее следует контент на основе рекомендательных алгоритмов и предпочтений пользователей: новостные материалы, статьи, фото и видео.

Персональная медиалента покажет читателю актуальные и релевантные новости его города, собранные из новостей и восьми тематических вертикалей, таких как «Рамблер/женский», «Рамблер/кино», «Рамблер/доктор», «Рамблер/субботний» и других.

Дайджест самых важных событий реализован в удобном формате «историй».

«Для нас важно, чтобы новое приложение соответствовало трендам медиапотребления. Во-первых, отражало актуальную для каждого
пользователя новостную повестку в удобной форме — можно настроить тему оформления, шрифт, внешний вид ленты и добавить виджет с новостями на главный экран смартфона. Во-вторых, формировало персонализированную картину дня, основанную на их потребностях», — пояснил директор по маркетингу портала «Рамблер» Александр Крушин.

Компания намерена сделать приложение полноценной точкой входа во все сервисы портала — «Рамблер/почту», «Рамблер/погоду»,
«Рамблер/гороскопы» и другие.

Приложение уже доступно в AppStore, Google Play, Rustore и AppGallery.

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