В Ленобласти 71-летнего пенсионера задержали за изнасилование пятилетней девочки

В Ленинградской области задержали 71-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки. Об этом сообщает 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в деревне Рабитицы Волосовского района 24 октября 2022 года. Девочку отпустила погулять мать. Там она встретила пожилого соседа, который пригласил ее в гости, где изнасиловал и хотел оставить жить у себя.

Подозрительного пенсионера с ребенком заметил местный житель и вызвал сотрудников полиции.

По факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Вологде на 10-летнюю девочку напал неизвестный 57-летний мужчина и попытался изнасиловать. Школьница шла между домами, когда к ней начал приставать мужчина, а потом попытался ее изнасиловать. Очевидцы заметили происходящие и отпугнули злоумышленника. После этого его задержали.