Комиссия по помилованию получила прошение задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги

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Адвокат семьи осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил, что профильная комиссия получила прошение девушки о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом правозащитник уточнил, что комиссия по помилованию не называла конкретные сроки рассмотрения прошения, однако, как ожидается, оно будет рассмотрено до конца 2022 года.

В сентябре стало известно, что Администрация женской колонии в Гомеле одобрила прошение россиянки Софьи Сапеги на помилование — это стало первым этапом процесса освобождения. Рассмотрение документа комиссией при президенте Белоруссии может занять около трех месяцев. В мае этого года Сапегу признали виновной в «возбуждении социальной вражды и розни» и посадили на шесть лет. Подробности этого дела — в материале «Газеты.Ru».

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