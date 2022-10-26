Латвийская православная церковь просит у патриарха Кирилла независимости

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) на состоявшемся 20 октября соборе подписала обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей автокефалию — статус независимой церкви. Об этом сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

Соответствующее письмо было направлено в связи с тем, что в начале сентября Латвийский сейм по инициативе президента Эгилса Левитса объявил о полной независимости ЛПЦ. При подготовке соответствующего законопроекта велись консультации с МИД, Минюстом и органами госбезопасности, в то время как Православную церковь лишь проинформировали относительного ее нового правового статуса.

В случае, если патриарх Кирилл не удовлетворит просьбу ЛПЦ, она будет вправе обратиться о решении вопроса к Константинопольскому патриарху Варфоломею и через него получить автокефалию.

«Это, конечно, будет означать разрыв отношений и какой-то конфликт с Москвой, поэтому представляется маловероятным, потому что это не только канонические отношения, но и отношения между людьми», — заявил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев.

В случае, если и Варфоломей не поддержит ЛПЦ, то ее признают раскольнической церковью, то есть она не будет считаться Православной.

Ранее сообщалось, что исламские организации России осудили попытки властей Латвии вмешаться в дела православной церкви.