Обвиняемый в заказном убийстве криминальный авторитет задержан в Новосибирске

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Новосибирске задержали мужчину, который обвиняется в подстрекательстве к убийству руководителя коммерческой компании, совершенного 19 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

Следствие установило, что россиянин выступал в качестве криминального авторитета в Братске. В 2003 году мужчина предложил подконтрольным ему бандам убить главу ООО «Трансстройавтоматика». В ноябре того же года предприниматель был застрелен из обреза ружья.

В 2010 году исполнители убийства и руководители местных банд были осуждены за убийство бизнесмена и бандитизм. Заказчика убийства объявили в розыск, однако задержать его удалось только спустя 19 лет после совершенного преступления.

В настоящий момент мужчина находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали россиянина, 11 лет назад зарезавшего мужчину в Москве.

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