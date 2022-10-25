ЕСПЧ отменил приговор феминистке, имитировавшей «аборт Иисуса» на алтаре топлесс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил решение французского суда, оштрафовавшего и приговорившего к тюремному заключению феминистку, которая прервала службу в римско-католической церкви имитацией «аборта Иисуса» рядом с алтарем. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в декабре 2013 года. Феминистка Элоиза Бутон, раздетая по пояс, прервала рождественскую службу. На ее теле были написаны лозунги в поддержку права женщин на аборты, среди которых «344-я шлюха» — отсылка к открытому письму 343 французских женщин, которые признались, что сделали аборт в 1971 году.

Кроме того, на феминистке был терновый венок (как символ Иисуса Христа) и голубая вуаль (как символ Девы Марии). В руках у женщины были куски бычьей печени, которые символизировали абортированного ребенка. Она встала перед церковным алтарем, изображая, что делает «аборт», прежде чем помочиться на землю перед прихожанами.

Украинское движение Femen, участницей которой когда-то была Бутон, позже прокомментировало эту акцию в социальных сетях, написав: «Рождество отменяется!» и «Элоиза только что сделала аборт эмбриона Иисуса на алтаре».

Священник церкви подал иск против активистки, которая была признана французским судом виновной в незаконной «сексуальной демонстрации» и приговорена к более чем месяцу тюремного заключения и выплате церкви €2000. Высший суд Франции оставил это наказание в силе.

В 2020 году на Украине задержали активистку движения Femen, которая подняла юбку перед президентом страны Владимиром Зеленским и его супругой Еленой. На нее составили административный протокол за мелкое хулиганство.