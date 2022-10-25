Депутат про предвзятую модерацию на YouTube: кто сказал, что мы должны это терпеть?

YouTube превратился в оружие западной пропаганды, инструмент информационной войны, а предвзятая модерация — намеренное политическое решение властей США, предписаниям которых американская платформа вынуждена следовать. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, комментируя судебные разбирательства между заблокированными российскими каналами и Google.

«Предвзятая модерация в исполнении американского YouTube — попытка заблокировать неугодную точку зрения и альтернативную позицию. Но кто сказал, что мы должны это терпеть?», — заявил парламентарий.

Антон Горелкин подчеркнул, что блокировка российских каналов влечет за собой очевидные последствия — крупные штрафы.

Судебные заседания, инициированные неправомерно заблокированными российскими медиа, заканчиваются победами истцов, отметил эксперт.

Проигранные Google дела, по его словам, влекут не только финансовые потери, но и наносят серьезный репутационный ущерб западному ИТ-гиганту. А каждая победа российского СМИ — наглядная демонстрация того, что справедливость восторжествует: суд встает на сторону тех, кто подвергся предвзятой модерации на YouTube.

Именно поэтому, по словам депутата, важно не только переходить на альтернативные площадки, но и добиваться в суде восстановления своих прав.

Есть четкие и прозрачные правила работы на российском рынке. Если кто-то хочет работать в России легально, он обязан неукоснительно соблюдать законы РФ, уточнил собеседник издания.

«Вечного ничего нет. Когда-нибудь американская платформа пожелает вернуться в легальное, цивилизованное поле в российском сегменте. И вернувшись, она будет обязана оплатить все штрафы», — сказал Горелкин, предположив, что на эти средства российские медиа смогут вновь раскручивать свои аккаунты.

Ряд побед в суде, которые одержали российские медиа, чьи аккаунты на YouTube были заблокированы — важный сигнал для тех, кто столкнулся с такой же проблемой, заключил депутат, призвав всех, чьи права нарушены западной платформой, подавать на нее в суд.

Напомним, в марте этого года Google заблокировал десятки YouTube-каналов российских СМИ. По итогам последовавших судебных разбирательств, суд обязал Google разблокировать ряд каналов, иначе компании грозят штрафы.