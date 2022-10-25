Адвокат Чиков: СК проверяет мобилизованных евангелистов из-за отказа от участия в СВО

Военно-следственный отдел Ставропольского края намерен возбудить в Буденновске уголовное дело в отношении двух прихожан Церкви Святой Троицы христиан веры Евангельской, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

»Сергея Тарасова и Максима Дроздова призывали по мобилизации 24 сентября из станицы Каневская Краснодарского края. Они больше месяца находятся в воинской части в Буденновске. Написали рапорты на имя командира части об отказе от участия в боевых действиях по религиозным соображениям», — рассказал Чиков.

Он добавил, что молодых людей опрашивала военная комендатура, полиция и гарнизонная прокуратура.

Следствие проводит доследственную проверку по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ, которое подразумевает неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта, а равно отказ от участия в боевых действиях. Мужчин защищает Андрей Сабинин.

20 сентября в Госдуме приняли во втором и третьем чтениях пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».