NRK: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

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РИА «Новости»

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает местный телеканал NRK.

Отмечается, что задержан 30-40-летний гражданин Бразилии. Полиция предполагает, что у фигуранта поддельные документы, в действительности же он может быть гражданином России и работать на российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с Россией, на украинских военнопленных.

До этого стало известно, что правительство Германии выдало визу гражданину России, который подозревается в шпионаже в пользу своей страны.

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