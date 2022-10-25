Школьница с диагностированным поражением мозга, зарезанная матерью в Уфе, оказалась здорова

close
100%
Телеграм-канал «Mash Batash»

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что «смертельно больная» 16-летняя девочка, зарезанная матерью в Уфе, была здорова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Напомним, в начале августа 2022 года тело школьницы с множеством ножевых ранений обнаружили в съемной квартире в Уфе, где она проживала со своей матерью во время лечения. Накануне в Туймазах девочке диагностировали поражение головного мозга, и семья отправилась на лечение в столицу.

Правоохранители установили, что россиянка убила свою дочь, а после покончила с собой. Перед этим женщина оставила записку, в которой она написала, что ее дочь якобы страдала ужасными болями и сама попросила убить ее во сне.

Ранее стало известно, что в Голландии психически нездоровый 46-летний житель общины Валкенсвард убил свою 33-летнюю девушку, чтобы «спасти» ее. Мужчина решил, что, если он не убьет ее, то ее похитят, изнасилуют, заставят стать проституткой и все равно убьют.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть