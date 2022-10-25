СберСеллер представил рекламные возможности на конференции IZMENI SOZNANIE 2022

В Ереване прошла ежегодная конференция IZMENI SOZNANIE 2022, генеральными партнерами которого выступили сейлз-хаус СберСеллер и агентство СберМаркетинг. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры крупнейших медиакомпаний, технологических платформ, агентств и рекламодателей.

Первый день конференции традиционно состоял из концептуальных докладов ключевых игроков рынка. Спикеры были единогласны и отметили, что, несмотря на уход из России многих крупных брендов, в отрасли появились новые форматы наружной рекламы (например, LED-экраны на машинах) или экосистемные предложения, позволяющие задействовать воронку продаж совокупно с онлайн- и офлайн-поверхностей.

СберСеллер и СберМаркетинг провели совместную сессию – «Мы из будущего», модераторами которой выступили цифровые аватары генеральных директоров компаний – Натальи Дмитриевой и Станислава Андреева.

«Нам хотелось продемонстрировать, что рекламные возможности трансформируются вслед за новыми формами контента и способами его потребления. Уже сейчас мы изучаем тонкости коммуникации с пользователем в новых мирах, чтобы одними из первых запустить рекламные продукты, достигающие нужной цели», — отметила генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева.

Отмечается, что основная цель секции состояла в том, чтобы поговорить об изменении индустрии рекламы и о том, какие новые профессиональные возможности открываются для рынка.

«В этом году мы решили рассказать про самые перспективные, на наш взгляд, тренды, причем это те технологии, которые уже сейчас используются в наших проектах: метавселенные, цифровые аватары, виртуальное взаимодействие между ними и дополненная реальность. Мы активно работаем в сфере IT, создаем разработки, повышающие эффективность, и инновационные продукты в области маркетинга. Мы готовы делиться своим опытом и наработками с рынком», — сказал CEO СберМаркетинг Станислав Андреев.

Также участие в сессии принял руководитель Sber AR/VR lab Максим Козлов. Он рассказал, что такое метавселенные, есть ли там реклама, кто такие цифровые инфлюенсеры и как брендам взаимодействовать в них со своей аудиторией. А также выделил основные тренды метавселенных. Первый – Web Metaverse-платформы, на которых можно создать своё виртуальное пространство для выставки, конференции, музыкального концерта и т. д., чтобы пользователи вместе проводили время и получали новый опыт. Второй – Social Avatars – фактически означает «другой я в другой вселенной». Такая экосистема состоит как из самих аватаров, так и из предметов моды, коллекционирования, пространств и площадок, а также социального опыта. Третий – AR Metaverse, которая позволяет создать цифровую карту реального мира для построения многопользовательских AR-игр, навигации, рекламных кампаний, экскурсий по городу и других активаций. И, наконец, цифровые люди – это золотая середина между чат-ботами и живой поддержкой, обладающие эмпатией первых и языком тела вторых, они – будущие амбассадоры брендов.

В свою очередь, директор по развитию нового бизнеса СберМаркетинга и продюсер оригинального контента онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев рассказал о трендах интеграции брендов в современный контент, выделив два ключевых слова: «смысляция» – инфляция смыслов и «поколенизация» – поляризация поколений. По его словам, на это сейчас обращают пристальное внимание продюсеры, создающие контент как для традиционных медиа, так и для онлайн-кинотеатров. Поэтому самим брендам нужно становиться креаторами: выпускать тематические сериалы, делать амбассадорами цифровые аватары, чтобы присутствовать в жизни молодого поколения.

Кроме того, в первый день конференции IZMENI SOZNANIE CEO СберСеллер Наталья Дмитриева и CMO OZON Олег Дорожок анонсировали запуск совместного охватного продукта «ОР», который станет частью каждого медиаплана в 2023 году. Его детали пока держат в секрете, но обещали рассказать подробности на совместном мероприятии в ноябре.

По итогам выступления спикеров конференции IZMENI SOZNANIE 2022 можно отметить, что сегодня брендам важно сохранять связь со своей аудиторией, чтобы вместе войти в новую цифровую реальность. Кто быстрее этим воспользуется – будет законодателем в рекламной индустрии.