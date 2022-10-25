В Японии начнут выпускать стиральные машины для людей

close
100%
Science Co. Ltd.

Технологическая компания из Японии планирует начать выпуск стиральных машин для людей, пишет Oddity Central.

Представители компании Science рассказали, что устройство поступит в продажу в 2025 году. По словам разработчиков, стиральная машина будет очищать, массировать и сушить человека с помощь ультразвука, а весь процесс займет не более 15 минут. Кроме того, искусственный интеллект и различные датчики помогут потребителю узнать полную информацию о своем теле и создать комфортную атмосферу.

В Science добавили, что цель проекта состоит не только в том, чтобы тщательно очистить тело, но и в том, чтобы предоставить лечебное пространство, где можно будет расслабиться и отдохнуть под звуки успокаивающей музыки и видеоряд, показанный на дисплеях внутри машины.

Ранее в Японии создали самый маленький в мире портативный туалет высотой 7 сантиметров и шириной 6,5 сантиметра.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть