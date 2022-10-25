Жительница Свердловской области убила подругу после просьбы продолжить застолье

В Свердловской области местную жительницу признали виновной в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 11 июня 2022 года в квартире потерпевшей в Ревде. Накануне происшествия россиянки распивали спиртное. Ближе к ночи обвиняемая захотела уйти домой, однако хозяйка квартиры попросила ее остаться и продолжить застолье. После отказа жительница Ревды схватила гостью за руку, и между россиянками завязалась драка. Во время потасовки обвиняемая схватила спицу и заколола ей свою подругу.

Отмечается, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась.

«Ревдинский городской суд назначил Ольге Мамошиной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что житель Кузбасса до смерти избил брата после отказа продолжить застолье.