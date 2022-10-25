Международный рейс из Санкт-Петербурга вынужденно совершил посадку в аэропорту Намангана

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Международный рейс, летевший из Санкт-Петербурга в Фергану (восток Узбекистана), вынужденно совершил посадку в аэропорту Намангана из-за погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan airports.

25 октября 2022 года в 8:00 (6:00 мск) международный рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan airways Санкт-Петербург — Фергана вынужденно сел в Намангане. По предварительным данным, причиной посадки стал сильный туман.

По словам представителей авиакомпании, приземление прошло успешно. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту, поскольку решается вопрос о способе их доставки в Фергану. Возможно, им предложат преодолеть этот путь на автобусах, так как расстояние между городами около 130 километров.

Ранее в самолет авиакомпании EasyJet, который летел в Неаполь из Милана, ударила молния.

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