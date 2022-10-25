Пострадавшим при падении самолета Су-30 в Иркутске перечислили материальную помощь

Двум семьям, жившим в доме, который был разрушен при падении самолета Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь двум семьям, пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске», — отмечается в публикации.

Сообщается, что семьям перечислили по 100 тыс. рублей на первоочередные нужды. Отмечается, что денежные средства должны поступить на их счет до конца сегодняшнего дня. 24 октября пострадавшим восстановили утраченные документы.

23 октября воздушное судно в ходе испытательного полета потерпело крушение в жилом секторе Иркутска. В результате инцидента погибли два пилота самолета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в экипаж истребителя входили заслуженный летчик России Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

На месте ЧП начался пожар площадью 200 кв. м, который позднее был ликвидирован. Несколько зданий поблизости были повреждены.