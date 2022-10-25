Психолог Борисов объяснил, когда домашнее задание может быть «вредным»

Многие родители не понимают, зачем школьникам домашнее задание, если часто они его или делают с мамой и папой, или не делают вовсе. Тем не менее домашняя работа как таковая необходима, рассказал «Газете.Ru» психолог и преподаватель Школы программистов МШП Никита Борисов.

По словам эксперта, без «домашки» пройденные темы могут забываться, ведь так устроена память.

«Есть так называемая кривая забывания Эббингауза. И домашние задания нужны в том числе для того, чтобы избежать ее действия, потому что процесс забывания запускается сразу после закрытия учебника. Кроме того, домашние задания развивают в детях самостоятельность и ответственность, улучшают память, «прокачивают» усидчивость и терпение, без которых не обойтись во взрослом возрасте», – считает психолог.

И отмечает, что возникают вопросы только тогда, когда для самостоятельного изучения задают все, что не успели пройти на уроке. В таком случае дети и родители должны проработать все сами, и совсем не факт, что это будет сделано правильно.

«Такое домашнее задание может быть вредным – если дети изучили материал и сделали ошибочные выводы, в будущем это выльется в ошибки и пробелы в знаниях, которые придется устранять. Кроме того, большой объем «ДЗ» по нескольким или всем предметам мешает освоить материал, ведет к стрессам и неуверенности в себе, ведь дети просто не способны воспринять такое количество информации одновременно», – констатировал Борисов.

Более того, в этом случае могут пропасть мотивация и интерес к учебе. Для ребенка это будет ненавистной повинностью, которую необходимо выполнять каждый день.

Поэтому, рекомендует психолог, нужно стараться соблюдать баланс. Школе – давать домашнее задание дозированно, а родителям — следить за режимом ребенка и помогать планировать время.

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