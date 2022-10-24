Названа причина резкого падения уровня воды в Днепре

Уровень воды в реке Днепр существенно понизился из-за сброса воды на Каховской гидроэлектростанции, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«Сброс воды провела Запорожская ГЭС, а также сброс воды осуществила Каховская ГЭС. Пока непонятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра», — сообщил источник портала.

По словам заместителя мэра города Днепр Михаила Лысенко, на сегодняшний день нет никаких опасений для снабжения Днепропетровской области питьевой водой.

Ранее сообщалось, что уровень воды существенно снизился в реке Днепр в районе украинского Днепропетровска.

В тексте не уточнялось, с чем связано понижение уровня воды.

Киевская администрация ранее сообщала о подъеме уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы гидроэлектростанции. Уровень повышения воды в черте Киева не превышал критических аварийных значений. Городские службы контролируют ситуацию, добавили в администрации.