Украинцы предложили переложить национальный алфавит на латиницу

На сайте президента Украины опубликована петиция о переходе на латинский алфавит

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Петицию с предложением перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита», — говорится в петиции.

В описании авторы не назвали конкретные причины для изменений, написав лишь, что их «достаточно» и они «очевидны».

Для того, чтобы обращение попало на стол к главе государства, петиции необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей.

Аналогичная петиция уже была зарегистрирована в июне.

До этого, в 2021 году Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступал за переход страны с кириллицы на латиницу.

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