Столичная компания-разработчик БПЛА рассказала о поддержке со стороны города

За 2020-2022 годы экономический проект столичного правительства Московский инновационный кластер (МИК) одобрил гранты на сумму более 2,5 миллиарда рублей, в том числе гранты на создание импортозамещающих производств, на приобретение оборудования, на патентование изобретений и развитие инновационной деятельности.

Столичные предприниматели констатируют, что сегодня Москву можно назвать одним из локомотивов внедрения инноваций. В городе организованы уникальные условия как для разработчиков передовых решений, так и для их потребителей. И важную роль в процессе внедрения инноваций играет МИК.

«Нашей компании регулярно оказывается поддержка от лица московского правительства, в основном, в последние два года мы активно сотрудничаем с Московским инновационным кластером», — рассказал Газете.Ru директор по развитию ООО «Омнискай» Игорь Алексеев — компания разрабатывает и поставляет беспилотные летательные аппараты, а также учить выполнять различные задачи с применением БПЛА.

По его словам, МИК предоставляет возможность бесплатно участвовать в тематических встречах и выставках, возмещает инжиниринговые работы, помогает в создании производства, поиске инвесторов, выходе на зарубежные рынки.

«Благодаря поддержке Москвы мы в кратчайшие сроки можем рассказать потребителю о наших новых продуктах, всегда осведомлены о технологических планах и стратегиях правительства, правовых нормах, регулирующих отрасль», — отмечает представитель ООО «Омнискай».

Игорь Алексеев подчеркивает, что сейчас существует множество мер поддержки и грантов на развитие инновационной деятельности, в случае возникновения вопросов, город всегда помогает компании с ними разобраться.

«Все действующие и плановые меры поддержки принимаются оперативно. Связь с МИКом держим лично при встречах, по телефону, по почте, но в основном в мессенджерах, еще не было такого, чтобы нам не помогли», — утверждает директор по развитию ООО «Омнискай».

Собеседник издания обращает внимание на то, что актуальность производимого компанией продукта возросла, как и у всей беспилотной отрасли в целом. Алексеев связывает это с широким освещением работы БПЛА и операторов.

«В ближайших планах — развернуть масштабное производство наших беспилотников, и с этим нам также помогает МИК. Рассчитываем в начале следующего года выйти на производство минимум 200 дронов в месяц при отгрузочной стоимости комплекта в 1 350 000 рублей», — заключил предприниматель.

По данным Московского инновационного кластера, за три года существования специальной площадки для предпринимателей, открытой в 2019 году, МИК поддержал более тысячи инновационных идей и уже состоявшихся проектов.