В Германии врач отравил женщину наркотиками, положив их на гениталии перед сексом

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В Германии осужденному за убийство замужней любовницы врачу назначили выплатить компенсацию в 13 280 евро, чтобы оплатить работу врачей, которые пытались спасти жертву. Об этом сообщает Mail Online.

В 2019 году мужчину посадили на 9 лет за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и нанесение телесных повреждений. Он положил на свои гениталии кокаин перед тем, как заняться с любовницей оральным сексом. В результате у женщины произошла передозировка наркотиками.

Во время судебного разбирательства злоумышленник утверждал, что жертва знала о том, что на его гениталиях находятся запрещенные вещества. Однако суд отклонил его претензии и назначил компенсацию для страховой компании, которая оплатила лечение женщины до ее смерти.

Кроме того, было установлено, что он заставлял употреблять наркотики и изнасиловал еще трех женщин.

Ранее сообщалось, что в Москве крупного бизнесмена из Китая обвиняют в изнасиловании сотрудницы. 26-летняя сотрудница обратилась в отделение полиции. Она сообщила, что 20 октября 2022 года в квартире на улице Академика Пилюгина мужчина ее изнасиловал.

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