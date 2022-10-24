Коллектив украинской «Мотор Сич» выступил в защиту задержанного директора Богуслаева

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Коллектив работников украинского предприятия «Мотор Сич» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку с выступлением в защиту ранее задержанного директора Вячеслава Богуслаева. Соответствующее заявление коллектива опубликовано на сайте завода.

«Мы, запорожские моторостроители, глубоко обеспокоены задержанием нашего директора из-за таких возмутительных обвинений», — сказано в обращении. В нем сотрудники «Мотор Сич» также заявили, что «нельзя» подобным образом относиться к человеку, который посвятил всю жизнь Украине и, «рискуя собственной жизнью», работает.

В обращении также подчеркивается, что работники завода «искренне верят» в невиновность Богуслаева, который всегда заботился «о светлом будущем непокоренной Украины».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия по подозрению в госизмене.

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