В Подмосковье мужчина застрелил двоих приятелей из ружья

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Московской области местный житель застрелил двух мужчин, а после признался в содеянном. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 октября в Орехово-Зуевском округе. Мужчине пожаловалась его сожительница — она рассказала, что у нее произошел конфликт с бывшем мужем. Тогда он взял с собой приятеля и отправился к обидчику. Экс-супруга избили, после чего он попал в больницу, где написал заявление в правоохранительные органы и рассказал брату о произошедшем.

Тогда родственник решил отомстить. Он взял ружье и приехал в дом избившего его брата мужчины. Там злоумышленник застрелил сожителя женщины и его знакомого. После этого он сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске местный житель 1994 года рождения обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство своей родственницы.

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