Танкер «Суздаль» столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону

В Ростове-на-Дону произошло столкновение танкера и моторной лодки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 24 октября 2022 года на реке Дон в районе разводного железнодорожного моста. Танкер «Суздаль» по касательной задел рыбацкую лодку, на которой находилось трое мужчин. Никто в результате происшествия не пострадал.

В настоящий момент по факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи Ростовского СУ на транспорте оценят действия капитана танкера, а также судоводителя моторной лодки.

Ранее стало известно, что в Астраханской области произошло столкновение двух маломерных судов. В результате случившегося погиб мужчина 2000 года рождения: от полученных травм он скончался на месте происшествия.

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