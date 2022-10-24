Экстренные службы: пилоты Су-30 в Иркутске могли потерять сознание из-за азота в баллонах

Пилоты упавшего на частный дом в Иркутске истребителя Су-30 могли потерять сознание из-за остатка азота в кислородных баллонах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Днем 23 октября самолет Су-30 в ходе испытательного полета потерпел крушение в жилом секторе Иркутска. В результате инцидента погибли два пилота самолета.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в экипаж истребителя входили заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован. Несколько зданий поблизости были повреждены.

В районе крушения самолета введен режим ЧС.