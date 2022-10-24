В Мордовии производят полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки

Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» несмотря на санкционное давление выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной. Компания ориентируется на импортозамещение, диверсификацию и инновации с 2007 года.

Как рассказал руководитель производства «ЭМ-Пласт» Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. По его словам, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции.

В компании отметили, что ведется постоянная работа по улучшению качества и разработкой новой продукции. Так, рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие.

«В прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», — рассказал Тимонин.

При этом товар пользуется популярностью. Клиентская база «Эм-пласта» довольно обширна, продукция востребована на российском рынке, а также на рынке ближнего зарубежья. В компании считают, что новые разработки позволят упрочить позиции, увеличить объемы и географию поставок.

«На термоусадочную полиолефиновую пленку сложился устойчивый спрос, налажены деловые контакты с нашими потребителями, с которыми давно и успешно работаем. Что по новым продуктам — рынок покажет, насколько они будут успешны. В этом направлении еще предстоит развиваться», — добавил Тимонин.