Годовалый ребенок отравился мышиным ядом в Оренбургской области

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Оренбургской области годовалый ребенок был госпитализирован в больницу с отравлением. Об этом сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в Матвеевском районе. Правоохранители установили, что мальчик съел отраву для мышей. По словам матери ребенка, яд хранился под кухонным гарнитуром.

В настоящий момент ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту случившегося полиция организовала доследственную проверку.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области четырехлетний ребенок отравился ртутью.

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