Симоньян отстранила Красовского от работы в RT за «омерзительные» высказывания

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что прекратила сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после «омерзительных» призывов топить русскоязычных украинских детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян.

Она подчеркнул, что на текущий момент останавливает сотрудничество телеканала с журналистом, поскольку ни она сама, ни коллектив RT не может позволить себе, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь».

Она назвала эту ситуацию «недоумением», а также пожелала детям Украины и Донбасса, чтобы конфликт как можно скорее закончился, чтобы они могли спокойно учиться, на языке, который считают родным.

23 октября писатель Сергей Лукьяненко стал гостем программы Красовского. Во время эфира автор заявил, что в 1980-м году был на Украине, а местные дети ему говорили, что «Украина оккупирована москалями».

В ответ на это Красовский заявил: «А прям топить таких надо было в Тысине. Вот прям топить. Сказал, что «москали оккупировали» — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь».

Позже Лукьяненко сообщил изданию «Подъем», что это мог быть «журналистский прием» со стороны Красовского, но такие слова «нельзя допускать даже в рамках провокативного высказывания».

Красовский с 2020 года возглавляет вещание телеканала RT на русском языке и ведет программу «Антонимы».