Ученые из Германии и США нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

N-tv: группа ученых заявила о 99,9% вероятности лабораторного происхождения коронавируса

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Группа исследователей из Германии и США нашла доказательства того, что коронавирус, вероятно, появился в результате биоинженерии. Об этом рассказал телеканалу n-tv ученый из университетской клиники Вюрцбурга Валентин Бруттель, который принимал участие в исследовании.

«Результаты нашего исследования показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственно созданной копией природного вируса», — заявил Бруттель.

По его словам, он заметил аномалии в геноме Sars-CoV-2 еще летом 2021 года и с тех пор участвовал в исследовании его происхождения. Ученый пояснил, что они обнаружили в геноме коронавируса специфический паттерн, характерный для синтетических вирусов, в то время как в природных вирусах блоки распределены случайным образом.

Согласно результатам исследования, SARSCoV-2 «с высокой вероятностью мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro».

Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад по итогам двух лет исследований. В нем допускается, что COVID-19 мог возникнуть в лаборатории. В документе сказано, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.

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