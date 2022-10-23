В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила уксус и попала в больницу

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге в больницу в тяжелом состоянии попала двухлетняя девочка, которая выпила уксус, сообщает «Фонтанка».

Вечером 22 октября 2022 года в больницу Санкт-Петербурга попала двухлетняя девочка. У нее диагностировали химический ожог рта и горла. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По предварительной информации, она выпила уксус.

Уточняется, что семья девочки характеризуется как благополучная.

Ранее 77-летняя россиянка пыталась вылечить варикоз уксусом и сожгла ноги: они покрылись волдырями, а в некоторых местах слезла кожа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть