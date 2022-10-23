Москвичей предупредили об аномально теплом ноябре

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Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Температура воздуха в Москве в ноябре будет выше климатической нормы, а в конце октября ожидаются дожди и мокрый снег. Такой прогноз дала в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Обычно уже в первых числах этого месяца средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки ноль градусов», — отметила синоптик, добавляя, что «пока можем прогнозировать только на конец октября: ожидаются дожди и мокрый снег».

По данным Гидрометцентра РФ, максимальная температура в ноябре днем составит +3-4°С, а минимальная ночью будет около --4°С.

«Среднесуточная температура будет постепенно снижаться», — указала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

Согласно ее прогнозу, в третьей декаде месяца может сформироваться снежный покров высотой 5 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее предупреждал, что на следующей неделе в столице не ожидается осадков, но по ночам возможны заморозки.

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