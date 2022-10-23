Мэр Иркутска Болотов: жильцов не было в доме в момент падения Су-30

close
100%
Телеграм-канал «Руслан Болотов»

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что в доме, на который упал истребитель Су-30, проживает пять человек — в момент ЧП их не было дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Болотов также уточнил адрес пострадавшего дома — 2-й Советский переулок, 4, и отметил, что его жителям будет предложено временное размещение.

23 октября военный самолет Су-30 упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске в ходе испытательного полета. Оба пилота истребителя погибли, жертв среди местных жителей, по предварительным данным, нет.

Как позднее сообщила пресс-служба губернатора Иркутской области, в результате крушения самолета не менее 150 домов остались без электричества.

По сведениям спасателей, после падения Су-30 начался пожар на площади 200 квадратных метров.

По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Также стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту авиапроисшествия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть