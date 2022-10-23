Мэр Иркутска Болотов: жильцов не было в доме в момент падения Су-30

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что в доме, на который упал истребитель Су-30, проживает пять человек — в момент ЧП их не было дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Болотов также уточнил адрес пострадавшего дома — 2-й Советский переулок, 4, и отметил, что его жителям будет предложено временное размещение.

23 октября военный самолет Су-30 упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске в ходе испытательного полета. Оба пилота истребителя погибли, жертв среди местных жителей, по предварительным данным, нет.

Как позднее сообщила пресс-служба губернатора Иркутской области, в результате крушения самолета не менее 150 домов остались без электричества.

По сведениям спасателей, после падения Су-30 начался пожар на площади 200 квадратных метров.

По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Также стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту авиапроисшествия.